Останки динозавра неизвестного вида нашли в пустыне Чили

Сантьяго, 22 апреля. Группа археологов, работающих в Чили, представила первый доклад с описанием окаменелых останков ранее неизвестного вида динозавров.

Вид получил название Arackar licanantay. Его представители относятся к роду татинозавров. По данным археологов, это были растительноядные четвероногие динозавры. Обнаружить окаменелости удалось в 75 км к югу от города Копьяпо, который располагается в области пустыни Атакама, пишет The Independent.

Представители вида обитали на территории Чили около 66-80 млн лет назад. Отмечается, что динозавры имели маленькую голову и вытянутые шею с хвостом. От своих сородичей Arackar licanantay отличала необычно плоская спина, добавили археологи.

В пустыне Гоби исследователи обнаружили ранее неизвестный вид беззубых динозавров. Особенность рептилий заключается в наличии двух пальцев на каждом предплечье, рассказали представители Эдинбургского университета.