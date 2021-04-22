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Россиянин поделился впечатлениями после отдыха за 6 тысяч рублей под Калининградом

Общество
Россиянин поделился впечатлениями после отдыха за 6 тысяч рублей под Калининградом
wikipedia.org  /  Andrzej Otrębski / CC BY-SA 4.0

Калининград, 22 апреля. Турист из РФ отправился в трехдневный тур в Балтийск под Калининградом, потратив на отдых около 6000 рублей с учетом кешбэка.

По словам мужчины, ему совершенно случайно попалась на глаза реклама путевки в Балтийск на три дня с перелетом, которая стоила 7,5 тысячи рублей с человека. Купив ее, россиянин смог получить кешбэк 20%. В общей сложности тур обошелся в 6000 рублей, не считая личных расходов.

Приехав в Балтийск, мужчина остановился в хостеле. Ему предложили заселиться в номер для двоих. Постояльцам хостела предлагалось заказать завтрак стоимостью 350 рублей с человека. Турист решил воспользоваться таким предложением, отметив, что остался доволен.

"Это не просто ночлежка, а место с историей! Эта гостиница была самой популярной из восьми гостиниц, открытых в Балтийске (Пиллay) в ХХ веке. В этой гостинице в 1963 году останавливался сам Иосиф Бродский", — рассказал путешественник в интервью для портала "Тонкости туризма".

Прогулки по Балтийской косе оказались главным развлечением россиянина на протяжении трех дней. В Калининграде мужчина посетил Музей открыток в бывшем доме смотрителя моста. Это место очень понравилось путешественнику. Россиянам нравится ездить в Калининградскую область не только на отдых, но и по работе. Согласно недавнему опросу, этот регион оказался на пятом месте в топе городов РФ, куда соотечественники хотели бы отправиться в командировку.

калининградская область туризм отдых
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