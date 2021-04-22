Представлены обновленные прогнозы восстановления экономики РФ

Москва, 22 апреля. Министерство экономического развития РФ скорректировало макропрогноз на 2021–2024 год.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко обратился к федеральным и региональным органам власти, поручив им использовать данные прогноза социально-экономического развития страны при формировании бюджета на 2022 год. Это происходит на фоне новостей о внесении изменений Минэкономразвития в прогноз по развитию российской экономики. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, министерство обновило прогноз по росту ВВП на текущий год с 3,3% до 2,9% в связи с более высокой базой в прошлом году. При этом повысился прогноз на нефть из-за пролонгирования действия сделки ОПЕК+. В ведомстве считают, что рубль еще не укрепился в достаточной мере, но может усилиться до позиций в 71-72 рубля за доллар к концу 2021 года.

Как указывает Григоренко, в Минэкономразвития снизили прогноз роста ВВП РФ до 2,9% в сентябрьской редакции. Помимо этого, был понижен прогноз роста ВВП страны на следующий год — он изменился с 3,4% на 3,2%. Предыдущая оценка развития экономики страны на 2023–2024 год осталась без изменений — эксперты министерства ожидают рост в 3,0%.

Представители Международного валютного фонда считают, что российская экономика вырастет в текущем году на 3,8%. Ранее они публиковали прогноз, в котором рост ВВП РФ составлял 3%.