Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна

Москва, 22 апреля. Комик Евгений Петросян поделился фотографиями, сделанными во время съезда Международного союза деятелей эстрадного искусства. Внимание привлек снимок с певицей Надеждой Кадышевой.

Артистка уже давно не появляется на сцене, и для многих поклонников творчества Кадышевой было приятным сюрпризом увидеть певицу на фото. Но внешний вид немного озадачил интернет-пользователей: пропавшую со сцены исполнительницу с трудом узнали на снимке. В надежде, что Петросян даст комментарий о жизни звезды сцены, ему задали пару вопросов, но расспросы подписчиков комик оставил без ответа.

Pr Scr instagram.com / @petrosyanevgeny

«Это Надежда Кадышева? Ну давно ее не видать было»; «Что Кадышева с собой сделала?»; «Кадышева не поет после болезни?» — пишут в комментариях фолловеры.

На опубликованном юмористом снимке, кроме Надежды Кадышевой, запечатлена Надежда Бабкина, а также Владимир Винокур и сам Петросян. Некоторые обратили внимание, что Кадышева выглядит хуже коллеги, которая старше ее на 10 лет. Впрочем, это можно объяснить и тем, что звезда решила стареть естественным путем в отличие от Бабкиной, которая известна своим теплым отношением к пластике.