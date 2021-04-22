Грузинский посол на Украине вернулся в Киев

Киев, 22 апреля. Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, отозванный из страны в мае 2020 года, вернулся в Киев.

Об этом сообщило украинское внешнеполитическое ведомство на официальном сайте. Шарашенидзе покинул Незалежную из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ Украины.

«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года», — указано в тексте сообщения.

Ранее о возможности возвращения грузинского посла рассказала пресс-спикер МИД страны Мариам Нарчемашвили.