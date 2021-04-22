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Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Общество
Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 22 апреля. Самый высокий в мире суточный показатель прироста новых случаев коронавируса зарегистрирован в Индии. За 24 часа в стране выявили 314 835 заболевших.

По данным агентства Reuters, чиновники из сферы здравоохранения в северной и западной частях государства, а также в столице, Нью-Дели, заявили о критической ситуации с инфекцией. По их словам, большинство больниц переполнены и не могут обеспечить пациентам места и медицинский кислород.

«Сейчас нет ни кроватей, ни кислорода. Все остальное вторично», — сообщил журналистам вирусолог и директор Школы биологических наук Триведи в Университете Ашоки Шахид Джамиль.

В Индии началась вторая волна пандемии, 18 апреля был зафиксирован новый всплеск заболеваемости: число заразившихся увеличилось более чем на 261 000. В этом месяце страна 60-й по счету среди государств мира одобрила использование российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

индия коронавирус COVID-19
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