Фанаты Шишковой пришли в восторг от ее фото с 56-летней мамой

Москва, 22 апреля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Алена Шишкова в Instagram-аккаунте поделилась совместным снимком со своей моложавой мамой, 56-летней Надеждой Леонидовной.

Шишкова редко публикует в Сети семейные фотографии с родителями. В Instagram-аккаунте звезды можно найти бессчетное количество кадров с модных фотосессий. Даже снимками с мамой Тимати она делится чаще, чем с собственной родительницей. Однако иногда модель все-таки радует подписчиков семейными фото, и становится ясно, от кого она унаследовала свою красоту.

«Ты красивая такая, я в шоке», — кратко подписала Шишкова снимок с мамой.

Подписчики пришли в восторг от фотографии. В комментариях отметили, что 56-летняя Надежда Шишкова находится просто в отличной для своих зрелых лет форме. Она очень эффектно выглядит и кажется старшей сестрой своей дочери.

«Мама какая у вас красивая. От нее веет добром»; «Да ладно? Не сестра, не подруга, а мама? Очень круто выглядит»; «Мама как девочка!», — написали фолловеры.

Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису. Звездный отец, несмотря на расставание с моделью, часто проводит время с ребенком. Однако не забывает он и о сыне Ратмире, которого родила ему Анастасия Решетова. Недавно хип-хоп исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видео того, как он катается с наследником на картинге.