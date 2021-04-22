Иркутский врач провел уникальную операцию в Улан-Удэ и спас младенца от удушья

Улан-Удэ, 22 апреля. Обычная простуда дала возможность медикам из Бурятии выявить у месячной малышки редкое заболевание — врожденное сужение трахеи.

Болезнь выражалась в том, что просвет горла у ребенка был около двух миллиметров, а левое легкое полноценно не развилось, из-за этого ребенок задыхался. Осложнение было спровоцировано вирусным заболеванием, которое при рядовых случаях приводит к бронхиту. Спасти малышку помогла срочная и уникальная операция.

Провести ее вызвали хирурга из Иркутска Юрия Козлова. Медик известен своей ювелирной работой. Для спасения младенца он срочным рейсом вылетел в Улан-Удэ и сразу направился в больницу, где маленькой пациентке уже оказывалась помощь.

«Работа на самом деле ювелирная — после вскрытия грудной клетки в аорту и предсердие введены специальные канюли, через которые кровь «прогоняется» через обогащающий кислородом аппарат», — передает kp.ru слова врачей из Детской клинической больницы Улан-Удэ.

Проведенная пластика трахеи считается редкой операцией, которую делают в основном в московских больницах. Теперь бурятским медикам предстоит дальнейшая борьба за жизнь младенца.

Ранее хирурги из Рязани провели операцию мужчине со спицей в позвоночнике. Процедура прошла успешно, и уже через сутки пациент смог встать на ноги.