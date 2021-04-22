Литва рассматривает высылку российских дипломатов из страны

Вильнюс, 22 апреля. Власти Литвы обсуждают возможность высылки российских дипломатов из страны в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщила советник президента республики Аста Скайсгирите. По ее словам, президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает действия Чехии.

«В настоящее время по дипломатическим каналам обсуждаем с нашими союзниками, как лучше всего выразить солидарность с Прагой», — говорится в сообщении.

Ранее чешская сторона заявила, что высылает 18 российских дипломатов из страны. По версии властей республики, сотрудники посольства РФ в Праге являются офицерами спецслужб. Выразив протест, МИД страны объявил 20 работников чешского посольства персонами нон грата.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится с послом Чехии для обсуждения ответных мер Москвы на дальнейшие действия республики.