Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 12:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:12
Происшествия
СК выясняет обстоятельства отравления ребенка растворителем в Ленобласти
12:09
Общество
Руководство дагестанского Центра управления регионом покинуло организацию
12:08
Наука
Ученые впервые нашли вращающуюся мини-галактику в ранней Вселенной
12:08
Армия
В России будут созданы районы полной защиты от БПЛА и крылатых ракет противника
12:08
Общество
Новый вид динозавров обнаружили чилийские палеонтологи
12:07
Весь мир
На президента Боливии подали в суд за «дискриминацию» олигархов при вакцинации
12:07
Общество
Microsoft начала тестировать Linux-приложения с графическим интерфейсом для Windows 10
12:04
Наука
Останки динозавра неизвестного вида нашли в пустыне Чили
12:02
Общество
Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае
12:01
Происшествия
Пострадавших мужчину и женщину вынесли из горящего дома в Петербурге
11:59
Общество
Россиянин поделился впечатлениями после отдыха за 6 тысяч рублей под Калининградом
11:59
Экономика
Представлены обновленные прогнозы восстановления экономики РФ
11:57
Происшествия
Силовики задержали в Петербурге подозреваемого в призывах к беспорядкам и насилию
11:57
Шоу-бизнес
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
11:51
Происшествия
ФАН выяснил причину аварийной посадки Ил-78 в Жуковском
11:50
Политика
Грузинский посол на Украине вернулся в Киев
11:48
Общество
Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки
11:44
Шоу-бизнес
Фанаты Шишковой пришли в восторг от ее фото с 56-летней мамой
11:43
Происшествия
«Оживший» лед на реке Амур «выполз» на берег и снес набережную в Хабаровске
11:43
Общество
Иркутский врач провел уникальную операцию в Улан-Удэ и спас младенца от удушья
Все новости

Цена нефти Brent снизилась до 65 долларов за баррель

Экономика
Цена нефти Brent снизилась до 65 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Лондон, 22 апреля. Котировки нефти марки Brent продемонстрировали снижение более чем на 2% в ходе утренних торгов 22 апреля.

Стоимость барреля нефти марки Brent упала до 65,09 доллара в ходе торгов, согласно информации межконтинентальной биржи ICE в Лондоне. Об этом пишет журнал «Нефтегазовая вертикаль».

Аналитик Сергей Суверов полагает, что корректировки ценовой динамики «черного золота» временные, однако, действительно, есть факторы, которые также спровоцировали небольшое удешевление акций.

«Но есть и фундаментальные факторы для падения — рост заражения коронавирусом в Индии и Японии, крупных импортерах углеводородов, что не может не повлиять на спрос. Кроме того, свою лепту внесли данные по запасам США. Однако дальнейшего резкого падения ждать не стоит — вакцинация в мире ускоряется. Коридор по цене в ближайшие недели видится в диапазоне 63–67 долларов за баррель», — отмечает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

При этом эксперт считает, что сейчас стоимость нефти падает в рамках традиционной для энергоносителя волатильности, по этой причине оснований для беспокойства нет.

Недавно заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в эксклюзивном интервью ФАН о динамике восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России.

лондон brent цены на нефть суверов
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 151648 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 69615 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 66286 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 55496 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 42048 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Все новости / Экономика / Цена нефти Brent снизилась до 65 долларов за баррель
Рейтинг@Mail.ru