Цена нефти Brent снизилась до 65 долларов за баррель

Лондон, 22 апреля. Котировки нефти марки Brent продемонстрировали снижение более чем на 2% в ходе утренних торгов 22 апреля.

Стоимость барреля нефти марки Brent упала до 65,09 доллара в ходе торгов, согласно информации межконтинентальной биржи ICE в Лондоне. Об этом пишет журнал «Нефтегазовая вертикаль».

Аналитик Сергей Суверов полагает, что корректировки ценовой динамики «черного золота» временные, однако, действительно, есть факторы, которые также спровоцировали небольшое удешевление акций.

«Но есть и фундаментальные факторы для падения — рост заражения коронавирусом в Индии и Японии, крупных импортерах углеводородов, что не может не повлиять на спрос. Кроме того, свою лепту внесли данные по запасам США. Однако дальнейшего резкого падения ждать не стоит — вакцинация в мире ускоряется. Коридор по цене в ближайшие недели видится в диапазоне 63–67 долларов за баррель», — отмечает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

При этом эксперт считает, что сейчас стоимость нефти падает в рамках традиционной для энергоносителя волатильности, по этой причине оснований для беспокойства нет.

Недавно заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в эксклюзивном интервью ФАН о динамике восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России.