Специалисты концерна «Алмаз-Антей» завершают работу над системой ПВО С-500

Москва, 22 апреля. Российский концерн «Алмаз-Антей» завершает последние работы над новейшей системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что Минобороны России начинает формирование подразделений для новой системы ПВО С-500 «Прометей». Отмечается, что первые образцы должны поступить в ВС РФ уже в текущем году.

Согласно информации, сформированные расчеты будут отрабатывать задачи на первых образцах С-500 как единые воинские коллективы.

Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктическом регионе.