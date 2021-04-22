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Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 22 апреля

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 11:41
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 22 апреля
pixabay.com

Москва, 22 апреля. Российские врачи выявили 8996 случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах страны. Более 13% заболевших не замечали у себя никаких клинических проявлений коронавирусной инфекции. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса началась в РФ еще в декабре 2020 года. Первые прививки от заболевания получили граждане из групп риска. Сейчас процедура доступна всем жителям страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.

россия коронавирус оперштаб
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