Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 22 апреля

Москва, 22 апреля. Российские врачи выявили 8996 случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания выявили во всех регионах страны. Более 13% заболевших не замечали у себя никаких клинических проявлений коронавирусной инфекции. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса началась в РФ еще в декабре 2020 года. Первые прививки от заболевания получили граждане из групп риска. Сейчас процедура доступна всем жителям страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.