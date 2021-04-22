Лорак раскрыла причину расставания с гражданским мужем Юрием Фалесой

Москва, 22 апреля. Популярная певица Ани Лорак заявила, что ее гражданский муж, продюсер Юрий Фалеса просто выкачивал из нее силы и финансы. По словам артистки, она была объектом зарабатывания денег.

Лорак познакомилась с гражданским супругом в 1992 году на музыкальном конкурсе «Первоцвет», где завоевала второе место. После мероприятия к ней подошел «серьезный мужчина» и предложил сотрудничество. Это был Юрий Фалеса. Юная артистка подписала контракт на десять лет. По признанию Лорак, ее отношения с Фалесой быстро вышли за рамки рабочих.

«В начале было просто чувство дружбы и благодарности. А потом этот человек заполнил все щелочки моей души. Он стал настоящим мужчиной. Причем он был женат, но там уже не было семьи. Он боялся меня потерять. Оградил меня даже от моих друзей, что мне не очень нравилось», — рассказала певица в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

instagram.com / @anilorak

Однако Лорак со временем начала замечать странное отношение к себе. Гражданский супруг и по совместительству продюсер, несмотря на плохое самочувствие артистки, буквально заставил ее выйти на сцену, так как подразумевался внушительный гонорар за выступление. Певица утверждает, что Фалеса любил ее не как женщину, а как собственный успешный проект по зарабатыванию денег.

«Помню, как однажды я заболела ангиной. Была жуткая температура. Он сказал, что мне надо выступать. У меня просто не было сил. Он заявил, что я артистка и мне надо собраться. И я подумала, любил ли он меня как человека. Или только как артистку. Я была просто объектом зарабатывания денег», — заявила она.

В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым Лорак призналась, что смерть брата Сергея для нее стала настоящей трагедией. Вспоминая о том страшном дне, артистка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.