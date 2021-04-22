Телеведущая Дана Борисова рассказала о сложностях воспитания дочери

Москва, 22 апреля. Телеведущая Дана Борисова призналась, что сталкивается с трудностями при воспитании единственной дочери Полины.

Конфликты между дочерью и матерью, видимо, остались в прошлом. Хотя, как признается Борисова, у нее есть сложности при воспитании ребенка. У ребенка непростой характер, осложняется еще подростковым периодом, когда дети чаще всего пытаются бунтовать.

Борисова считает свою дочь лентяйкой в обыденной жизни. По ее словам, кроме того, как сидеть в социальных сетях, девочка ничего не хочет делать. Но звездная мама пытается заинтересовать дочь, в частности, записала ее на занятия по гитаре.

instagram.com / danaborisova_official

«Дочь просто не хочет напрягаться. Они все сейчас ленивые, и девочки не исключение. На гитаре играет только потому, что я репетитора оплатила. Если не пнешь, не заставишь, так и будет сидеть в телефоне. Это трагедия просто! Но вот такие сейчас дети», — сказала Борисова в разговоре с Kp.ru.

Дана Борисова родила дочь в 2007 году. Ребенок появился на свет в браке от бизнесмена Андрея Тищенко. Сейчас, как говорит Борисова, она не хочет устраивать личную жизнь. По словам ведущей, у нее только-только наладились отношения с наследницей и впускать кого-то третьего в их семью у нее нет желания.