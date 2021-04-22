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Ветеринар рассказал, как уберечь своего питомца от бешенства

Общество
Ветеринар рассказал, как уберечь своего питомца от бешенства
pixabay.com  / 

Саранск, 22 апреля. В городе Рузаевка Республики Мордовия введен карантин по бешенству. Смертельный диагноз подтвердился у собаки. Информация появилась на сайте Республиканской ветеринарной службы.

Об ограничениях и методах профилактики вирусного заболевания ФАН рассказал главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов.

«Самый эффективный способ — это вакцинация. Тем более она бесплатная. Мы постоянно даем объявления в газету, призываем население привозить питомцев на прививку», — рассказал ветеринар.

Однако не все понимают важность этой процедуры, наивно полагая, что беда обойдет их дом. Животные бегают по улицам, контактируют с другими собаками и кошками. Не стоит забывать и о частых гостьях городов и сел — лисах.

«У болезни несколько стадий. На начальной животное становится очень ласковым. Далее идет стадия беспокойства — оно боится воды, света, шума и забивается в темный угол. Потом появляется извращенный аппетит. Собаки начинают грызть доски, металлические прутья в вольере. Потом стадия параличей идет. Это слюнотечение, может покусать хозяина. Далее наступает смерть», — заключил Олег Шумбасов.

По словам специалиста, собаку спасти можно, если вовремя обратиться за врачебной помощью. Допустимое время — 24 часа с момента заражения.

Ранее ФАН писал о карантине по бешенству в Саратовской области. Из-за кота и собаки закрыты два района.

россия мордовия бешенство
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