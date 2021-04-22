Шойгу прибыл в Крым на межвидовые учения войск ЮВО и ВДВ

Москва, 22 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где 22 апреля стартует ключевой этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Министр проверил готовность морской и сухопутной группировок войск к учениям, облетев районы их дислокации на вертолете. Позднее глава ведомства заслушал доклад командующего войсками ЮВО Александра Дворникова, который озвучил план предстоящих маневров.

Маневры будут проходить на полигоне Опук. В них примут участие подразделения общевойсковой армии, боевые корабли и береговые войска Черноморского флота, силы Каспийской флотилии, а также подразделения Воздушно-десантных войск РФ.

Учения проходят в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ по итогам зимнего периода обучения. Проверка проходит во всех военных округах, в том числе на Северном флоте ВМФ РФ, передает RT.