Купер устроил для Шейк фотосессию и спровоцировал слухи о воссоединении с моделью

Вашингтон, 22 апреля. Американский актер Брэдли Купер сделал несколько кадров со своей бывшей возлюбленной Ириной Шейк. Интернет-пользователи предположили, что это знак воссоединения звезд.

Топ-модель разместила на своей странице в Instagram пару фотографий. Звезда подиума позировала в аутфите, придуманном ее близким другом Рикардо Тиши. На ней была черная шуба от Burberry, топ и строгие шорты-бермуды. Образ дополнили яркие аксессуары.

Немного позднее Шейк выложила еще один кадр в таком же виде. На снимке появляется ее дочь Лея. Она держит малышку за руку, но ребенка невозможно разглядеть. В примечании к фотографии модель написала, что снимок был сделан Купером.

Prt Scr instagram.com / @irinashayk

Знаменитости спровоцировали слухи о возобновлении своих отношений. Некоторые поклонники завалили звезду вопросами о возможном воссоединении с Купером.

«Значит ли все это, что вы снова вместе?»; «Невероятная»; «Глазами Брэдли вы выглядите очень привлекательно», — пишут подписчики.

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе четыре года (с 2015 по 2019). В отношениях у них родилась дочь Лея. Для Шейк ребенок стал первым, так же как и для голливудского актера.