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Друг Олега Ефремова рассказал о романе актера с Татьяной Дорониной

Шоу-бизнес
Друг Олега Ефремова рассказал о романе актера с Татьяной Дорониной
Global Look Press  /  Natalya Loginova / Lev Sherstennikov

Москва, 22 апреля. Актриса Татьяна Доронина всегда отрицала роман с коллегой Олегом Ефремовым. Но близкий друг артиста утверждает, что отношения между ними были и именно они привели к расколу МХАТа.

Профессор Института Склифосовского, хирург Игорь Шарипов продлил жизнь легендарному актеру Олегу Ефремову на целых 13 лет. За время лечения они стали близкими друзьями. По словам медика, при их первой встрече артист находился в ужасном состоянии. У Ефремова был букет болезней, включая сахарный диабет. Актер никого к себе не подпускал и объявил всему персоналу больницы, что приехал умирать. Однако Шарипову удалось достучаться до Ефремова.

«С Олегом Николаевичем мы подружились, он приглашал меня на свои спектакли в МХТ, в кремлевскую ложу. Однажды, после показа «Бориса Годунова», где он играл царя, Ефремов поклонился специально мне, помахал рукой в адрес моей ложи и сказал: «Я благодарю моего доктора за то, что он лечил меня и дал возможность играть», — вспоминает хирург.

mos.ru  / Официальный сайт мэрии Москвы

В свое время он лечил и Татьяну Доронину. По словам Шарипова, она была великой женщиной, но «стервой страшной». Доронина всегда отрицала любовную связь с Олегом Ефремовым, но медик утверждает, что между коллегами был бурный роман.

«Насколько мне известно, у Олега Ефремова и Татьяны Доронино была любовь, а потом они разругались вдребезги и поделили МХАТ <...> Вся театральная элита знает, что у Ефремова и Дорониной был роман. Да еще какой!» — настаивает Шарипов в интервью «Экспресс-газете».

Врач рассказал, что когда Ефремов лежал в больнице, навещала его лишь костюмерша из МХАТа. Ни супруга, ни дети, ни любовницы не приходили к артисту, потому что он не желал, чтобы его видели в неприглядном виде. Он сильно переживал за своего сына Михаила Ефремова и считал его наказанием за свои грехи.

В прошлом году сын артиста получил срок за смертельное ДТП в центре Москвы. Недавно стало известно, что он смог встретиться с женой в колонии впервые с момента начала отбывания наказания.

актер театр отношения ефремов роман мхат доронина
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