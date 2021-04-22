Журналист Малькевич о провале митингов Навального: оппозиция работает с фейками

«Армия» сторонников Алексея Навального существует только в интернете. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Собеседник Федерального агентства новостей уверен, что низкая явка на акциях 21 апреля в поддержку осужденного блогера обусловлена тем, что виртуальные протесты нагнетаются искусственно, с помощью ботов.

«Весь этот протест придуман виртуально и там же и остался. Теперь мы видим, что большинство участников виртуальных акций протеста — это боты. И низкая явка была потому, что все это нагнеталось искусственно. То есть вся эта «армия» сторонников оппозиции существует лишь в интернете. В комментариях и сторис — все бойцы, но реально никому это не надо. Уж больно много было лжи и фейков, иллюзии стали рушиться», — сказал Малькевич.

Журналист отметил, что в регионах на акции в поддержку Алексея Навального практически никто не пришел. На улицы вышли лишь фанатики из числа его преданных поклонников.

«И уж тем более в регионах не поверили во все эти байки оппозиции, что в голодной и холодной тюрьме погибает «жертва кровавого режима», которую ежедневно по несколько раз осматривают врачи», — добавил собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

Заметное число участников митингов удалось собрать лишь в ряде крупных городов России, отмечает Александр Малькевич. Однако цифры все равно были значительно ниже заявленных, как и в прошлые разы. Протест был заметен лишь в Сети, подчеркнул он.

«Оппозиция работает с фейками, поэтому не в состоянии собрать людей, они же не дураки. Сторонники Навального пытались кричать о том, что он страдает и болеет в тюрьме, а видео оттуда говорит об обратном. Его штаб утверждал, что на улицах будут десятки тысяч митингующих, но реально цифры оказались в разы меньше. Навальнисты пытаются говорить о демократии, а сами навязывают свое мнение, лгут, ущемляют тех, кто с ними не согласен. Вчерашняя акция просто показала, что все крики «штабов Навального» — это мыльный пузырь, за которым ничего нет», — поделился мнением журналист.

Что касается прогнозов на дальнейшие действия подельников Навального, то они могут попытаться примкнуть к важным для страны событиям, заявил Малькевич.

«Теперь нам с политологической точки зрения интересно, что они будут делать дальше, к каким важным событиям они захотят прислониться. Главная угроза, которую я вижу, это то, что они попытаются прикоснуться к 9 Мая, к 12 июня, к 22 июня, если говорить о Питере, то 8 сентября — 80 лет начала блокады. Сейчас главное нам, гражданскому обществу, не дать им испоганить священные для нас памятные даты», — резюмировал журналист.

Ранее в беседе с ФАН публицист Анатолий Вассерман заявил, что Навальный использует людей как пушечное мясо.