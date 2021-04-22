Глава МИД Франции не считает реалистичной военную акцию РФ на востоке Украины

Париж, 22 апреля. Руководитель дипломатического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает маловероятной военную акцию России против Украины.

Об этом министр иностранных дел Франции заявил в эфире телеканала «Франс-2».

«Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины, но сам факт сосредоточения войск у границы сопряжен с опасностью инцидента», — отметил Ле Дриан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что передислокация частей и подразделений ВС РФ в Крыму и Ростовской области никому не угрожает, является сугубо внутренним делом и будет продолжаться столько, сколько сочтет нужным российское руководство.

Также Песков сообщал о невозможности равнодушного отношения России к судьбе жителей Донбасса.