Найденная мертвой в Свердловской области школьница могла утонуть

Екатеринбург, 22 апреля. Пользователи соцсетей обсуждают гибель 14-летней жительницы города Алапаевск. Местные жители уже высказали свою версию смерти ребенка.

Школьница пропала 14 апреля — она ушла из дома в неизвестном направлении. При себе у нее был только мобильный телефон. Родители не представляли, куда могла отправиться девочка. К ее поискам подключились волонтеры.

Позднее появилась информация, что ребенок найден мертвым. Согласно предположению, девочка могла утонуть. Пользователи подчеркивали, что эти данные якобы подтвердила ее родственница.

На Сахалине благополучно закончились поиски пятилетней девочки. Она была найдена в канализационном колодце, сообщало Deita.