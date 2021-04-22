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Шугалей призвал экспертов ООН не распространять дезинформацию о Ливии

Весь мир
Шугалей призвал экспертов ООН не распространять дезинформацию о Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к эксперту ООН Сорчи Маклауд в связи с фильмом о наемниках в Ливии.

Так называемое расследование вышло 16 апреля в эфире телеканала Al Aan TV из ОАЭ, рассчитанного в основном на арабскую аудиторию. Шугалей подчеркнул, что член Рабочей группы ООН в фильме рассказала о неких внесудебных казнях ливийцев, однако никакие доказательства приведены не были.

«Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд, в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники «ЧВК Вагнера» принимают участие в боевых действиях в Ливии. И снова говорит о том, что «…мы были особенно озабочены вопросом, связанным с «ЧВК Вагнера», а именно вопросом о проведении наемниками бессудных убийств мирного населения», — добавил он.

Российский социолог напомнил, что работал в Ливии, где его незаконно арестовали и удерживали боевики в частной тюрьме «Митига».

«Я находился в реальной Ливии в разных обстоятельствах почти два года: сначала изучал общественное мнение, потом сидел в ливийской тюрьме, где тоже встречались разные люди, попавшие в «Митигу» волей обстоятельств, а не за преступления. И самое главное, чему научило время, проведенное в этой стране, — никогда не давать своих личностных оценок всему там происходящему. Страна в тот момент была разорвана войной, в которой был прав каждый, у кого есть оружие. И только сейчас ситуация хоть и понемногу, но начала меняться», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Шугалея, Рабочая группа ООН по использованию наемников направила письма участникам конфликта и России, чтобы подчеркнуть вопрос о роли третьих частных сторон в вооруженном конфликте в Ливии.

В связи с этим глава ФЗНЦ обратился к Сорчи Маклауд и ее коллегам по рабочей группе с призывом привести конкретные доказательства рассказанных в фильме «бессудных убийств» жителей Ливии бойцами «ЧВК Вагнера» и поделиться этой информацией с мировым сообществом.

«Уверяю Вас, моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления», — добавил Шугалей.

Социолог подчеркнул, что Маклауд выступает как эксперт ООН, представляет эту международную организацию и должна нести ответственность за текст и смысл своих выступлений.

«Пока же я вижу, что все сводится к тому, что безосновательно пострадала репутация на международном уровне моей страны», — подытожил Шугалей.

оон ливия шугалей
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