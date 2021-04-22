Производство «Спутника V» начнется в Египте

Москва, 22 апреля. Более 40 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведут в Египте. Такую информацию предоставили в Российском фонде прямых инвестиций.

Египетская фармацевтическая компания Minapharm будет производить российских препарат. Согласно договору, более 40 млн доз «Спутника V» по российской технологии выпустят на территории Египта. Производство вакцины планируют начать в третьем квартале 2021 года, следует из документа.

Более 60 стран мира с общим населением более трех млн человек одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своих граждан. Несколько государств уже начали производство препарата на своей территории.