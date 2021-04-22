ВСУ разместили вооружение и технику в жилых районах Донбасса

Луганск, 22 апреля. Подразделения ВСУ размещают вооружение и военную технику в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские силовики разместили шесть бронированных машин в жилых районах населенных пунктов Новоалександровка и Попасная. В поселке Кряковка ВСУ разместили боевую машину пехоты, а также еще один БМП на приусадебном участке в населенном пункте Новотошковское.

«В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ обнаружен один бронетранспортер БТР-80 в населенном пункте Геевка», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что инструкторы из США приняли участие в тренировке артиллеристов ВСУ по отработке огневого поражения в Донбассе. По его словам, с целью обеспечения скрытности доставка иностранных специалистов осуществлялась транспортными средствами белого цвета с символикой представительства Украины в СЦКК, передает RT.

Напомним, в конце марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в последние месяцы украинская сторона формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией, с помощью которой Киев пытается отвлечь граждан Украины от экономических и социальных проблем. Кроме того, руководство Украины намеренно провоцирует обострение ситуации в Донбассе, надеясь получить от своих западных союзников денежную помощь.