Москва, 22 апреля. Европейский союз выступает в качестве организатора разрушения отношений с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера ведомства, Москва не пытается разрушить отношения с Брюсселем. Вся подрывная деятельность идет со стороны Евросоюза.

«Разрушение отношений идет не с нашей стороны, как мы прекрасно видим и на примере Чехии, и на примере Польши, и на примере Брюсселя коллективного», — сказала Захарова.

Руководство Чехии приняло необоснованное решение о высылке некоторых сотрудников дипломатического представительства РФ, которые якобы могут быть «причастны» к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Как стало известно ранее, Чехия может выслать из страны 60 российских дипломатов.