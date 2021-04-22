Альбина Джанабаева рассказала о творческих планах после рождения дочери

Москва, 22 апреля. Певица Альбина Джанабаева не планирует засиживаться в декретном отпуске. Уже осенью она хочет приступить к концертной деятельности.

У артистки появился третий ребенок — долгожданная дочь. Звезда не расценивает появление малыша как паузу в работе или жизни.

«Это рост и развитие души. Приходит новая жизнь, на тебе важная миссия — привести ее в этот мир и быть рядом, пока можешь… Такие понятия, как пауза, работа, декрет, сразу теряются. Конечно нас ждут перемены — они не только на период девяти месяцев беременности или декретного отпуска, а на всю жизнь. И это уже другие категории», — сказала певица в интервью «Антенне-Телесемь».

instagram.com / @meladzevalerian

Она заверила, что декретный отпуск будет недолгим. При этом она не хочет загадывать, поскольку меняются и настроения, и желания.

«Мой минимальный план работы и гастролей выстраивается с осени, надеюсь, к этому времени я уже смогу позволить себе небольшие трудовые поездки», — сказала артистка.

Альбина Джанабаева долго скрывала свою беременность. Когда живот был уже сильно заметен, она объявила поклонникам о грядущем пополнении в семье. Джанабаева замужем за Валерием Меладзе, у них трое совместных детей.