Дипломат Мезенцев заявил о бессмысленности санкций против Москвы и Минска

Москва, 22 апреля. Санкции против России и Белоруссии бессмысленны, ограничения лишь укрепят их отношения. Об этом госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал журналистам.

Дипломат отметил, что обоснованным ответом на рестрикции станет упрочненный диалог Москвы и Минска в сфере безопасности и оборонного пространства. Союзное государство (РФ и Белоруссия) также будет стремиться дать гражданам двух стран возможность лучше узнать друг друга, считает Мезенцев.

Госсекретарь указал на важность искренности и взаимного интереса между молодыми россиянами и белорусами. По его мнению, это может стать фундаментом отношений следующих поколений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о беспрецедентном давлении на республику и Россию.