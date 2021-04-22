Шестилетний мальчик госпитализирован после падения из окна в Благовещенске

Благовещенск, 22 апреля. Стражи порядка оценят действия родителей ребенка, выпавшего из окна жилого дома.

Полиция проводит проверку по факту происшествия в одном из жилых домов, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. В результате инцидента в больницу в тяжелом состоянии был доставлен шестилетний мальчик.

По данным следствия, ребенок выпал из окна в тот момент, когда его мать находилась в квартире. В настоящее время стражи порядка осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства, которые могли привести к падению мальчика. Также в ходе проверки будет дана оценка деятельности родителей и органов системы профилактики.

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