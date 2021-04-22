МЭР прогнозирует сокращение безработицы в России

Москва, 22 апреля. Уровень безработицы в стране опустится ниже 5% к концу 2021 года, приблизившись к докризисному показателю. Об этом следует из прогноза Минэкономразвития РФ.

В этом году безработица сократится в среднем до 5,2%, однако к концу года она пробьет 5% вниз. Такое заявление озвучил источник со ссылкой на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.

В последующие годы уровень безработицы в России, согласно прогнозу, будет снижаться — с 4,7% в 2022 году до 4,5% в 2024 году, передает агентство «Прайм».

Минэкономразвития также скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в стране в 2021 году до 2% с 2,2%. Рост реальных располагаемых доходов населения по-прежнему ожидается на отметке 3% по итогам 2021 года.

«Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые как раз за счет прочих доходов (от предпринимательской деятельности и прочих статей) должны восстановиться — плюс 3%», — заявил источник.

Экономика России давно научилась быстро адаптироваться к новым условиям, потому введенные ранее санкции США не сумеют нанести ей серьезный вред. Такое мнение выразил президент Сбербанка Герман Греф.