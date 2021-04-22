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Пилотам ВВС Норвегии потребовался психолог после встречи с российским МиГ-31

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Армия
Пилотам ВВС Норвегии потребовался психолог после встречи с российским МиГ-31
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Москва, 22 апреля. Встреча двух истребителей F-16 ВВС Норвегии с российским сверхзвуковым перехватчиком МиГ-31 обернулась психологической травмой для норвежских пилотов.

МиГ-31 более 40 лет находится в строю, однако до сих пор нагоняет страх на летчиков НАТО. Подтверждением этого служит недавний инцидент на российско-норвежской границе. Самолет ВКС РФ привлек внимание двух F-16 ВВС Норвегии, который совершал плановый полет в международном воздушном пространстве у норвежской границы. Пилоты истребителей F-16 получили приказ сопроводить МиГ-31 вдоль воздушной границы, передает «НьюИнформ».

Однако при встрече с норвежскими истребителями российский МиГ-31 совершил неожиданный маневр. Он резко приблизился к ним, оказавшись между двумя F-16. Действия российского истребителя шокировали пилотов ВВС Норвегии, после чего у них сдали нервы и они засорили эфир бранными словами. При этом после возвращения на аэродром постоянного базирования у норвежских пилотов было диагностировано «паническое расстройство».

«После этого инцидента норвежские пилоты были просто подавлены настолько, что им потребовалась помощь штатного психолога для подавления панического расстройства», — говорится в публикации.

Напомним, 19 апреля российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты ВВС США и Норвегии. Российский перехватчик сопроводил воздушные цели над акваторией моря, нарушения госграницы не допущено, передает RT.

f-16 вкс россии миг-31 ввс норвегии
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