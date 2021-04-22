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Подозреваемый в серийных изнасилованиях оказался монтажником из Коми

  /   Обновлено: 22 апреля 2021 11:30
Происшествия
Подозреваемый в серийных изнасилованиях оказался монтажником из Коми
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Мытищи, 22 апреля. Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в Мытищинском парке культуры и отдыха. Как ранее писал ФАН, девушка возвращалась домой, когда на нее напал малознакомый мужчина.

Преступление было совершено ночью 17 апреля в подмосковных Мытищах. 16-летняя местная жительница употребляла спиртные напитки в компании малознакомых людей. Примерно в полночь мать девушки, которая воспитывает ее без отца, позвонила дочери и потребовала, чтобы та как можно скорее возвращалась домой. 16-летняя девушка попросила кого-нибудь из компании проводить ее до дома. По пути следования 23-летний молодой человек затащил девушку в лесной массив и жестоко изнасиловал. Потом мужчина заставил свою жертву заниматься с ним сексом в извращенной форме.

По данному факту следователи СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Задержать по горячим следам подозреваемого в совершении преступления оперативники не смогли. Им понадобилось больше суток, чтобы доставить мужчину в отдел.

«Задержанный зарегистрирован в городе Печора Республики Коми, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Некоторое время назад он приехал в столичный регион и устроился работать монтажником на одно из предприятий города Мытищи. Ранее он был судим за аналогичные преступления. Выходец из Коми по месту регистрации подозревается в совершении еще нескольких преступлений сексуального характера».

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Свою причастность к совершению насилия молодой человек признает частично. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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