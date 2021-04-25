Промотанное наследство СССР: детского кино больше нет. Колонка Карена Шахназарова

Меня спросили, что сегодня в России происходит с детским кино? К сожалению, вынужден констатировать: с детским кино ничего не происходит. Такое впечатление, что его просто нет. Важное уточнение: речь не про отечественную анимацию. «Мосфильм» работает с создателями анимационных лет, в этой области все не так плохо. Однако если говорить о традиционном детском кино, которое в нашей стране активно снимали в советское время, то сегодня этого вида кинематографа у нас просто нет.

Чтобы такое кино снова появилось, его надо не просто возрождать, его нужно создавать заново. И над этим придется работать долгие годы. Никакими правительственными указами детские картины не вернешь.

Прежде всего потому, что нам сначала нужно заново воспитать людей, которые будут эти фильмы делать. Режиссер детского кино — это отдельная профессия. Строго говоря, я — профессиональный режиссер, снявший 20 картин, спродюсировавший множество фильмов, вряд ли смогу делать детское кино. А в Советском Союзе эта профессия культивировалась, режиссеров, которые умели делать такие картины, буквально «выращивали».

Кадр из фильма /

Нужно признать, что детское кино — отрасль, скажем так, неблагодарная. На фестивали такие картины не берут, особой славы с ними не снискать, наградой создателям будут разве что детские улыбки.

В чем главный интерес кинематографистов, особенно сегодня? Фестивали, призы, пресса. Детское кино в этой системе координат оказывается как бы на обочине. В СССР же была создана целая премиальная система для детских фильмов — свои фестивали, призы, звезды. У тех, кто работал в этой отрасли, была в том числе и материальная заинтересованность.

Такая политика приносила плоды — у нас были замечательные режиссеры, создававшие прекрасные детские фильмы. И главное — они умели это делать. Ведь мало создать одну детскую картину — нужно снять десяток фильмов, чтобы обрести профессионализм, чтобы понимать, как это делается.

Так что детское кино — это целый процесс, которым надо заниматься методично и очень профессионально. К сожалению, тут все разрушено до основания — перспектив к возрождению я пока не вижу. И повторю, что никакие деньги и никакие правительственные указы тут не помогут.