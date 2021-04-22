Музыкант Юрий Лоза призвал похоронить Ленина и убрать мавзолей с Красной площади

Москва, 22 апреля. Российский композитор и музыкант Юрий Лоза, считает, что тело Владимира Ленина, которое уже почти 100 лет покоится на Красной площади, пора предать земле.

По словам артиста, центр столицы — это не лучшее место для хранение человеческих останков, даже если речь идет о важной исторической личности. Лоза заявил, что самой название Красная площадь значит «красивая» и ему непонятно, почему это место было превращено в чью-то усыпальницу.

«Почему не перенести урны туда, где они должны быть? Хотите сделать мемориал, так сделайте. Зачем же гробить главную площадь столицы? Я об этом говорю очень давно. Ленин должен быть похоронен, как любой исторический персонаж, предан земле», — заявил Юрий Лоза в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

pixabay.com/PD /

Кроме того, Лоза не понимает, по какой причине Владимира Ленина решили мумифицировать. Музыкант напомнил, что мумификация – египетская традиция и к России не имеет отношения. Он настаивает на том, что тело Ленина должно быть похоронено.

«Это египетская традиция. Она к нашей стране не имеет никакого отношения. Давайте его захороним! Отправить в Египет? Там он никому не нужен. А у нас какой-то мемориал можно сделать, безусловно. Перенести все эти урны с прахом туда, вот и все», — подытожил артист.

После развала СССР начались бурные дискуссии о захоронении создателя Коммунистического интернационала. Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что Ленина давно пора предать земле, другие, напротив, считают, что он должен покоиться на Красной площади. В четверг, 22 апреля, в 13:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Нужно ли хоронить вождя революции».