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В КНР рассказали о позоре Британии при попытке устроить «разборки» с Россией в Черном море

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Армия
В КНР рассказали о позоре Британии при попытке устроить «разборки» с Россией в Черном море
Федеральное агентство новостей

Пекин, 22 апреля. Намерения Великобритании отправить в Черное море свои военные корабли и напугать Россию обернулись позором, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

В последнее время можно наблюдать увеличение напряжения в отношениях Запада с Россией. США и их союзники по НАТО не прекращают свои попытки оказать давление на Москву. Одной из стран, которые реализовывают не самую дружелюбную политику в отношении РФ, стала Великобритания, передает «ПолитРоссия».

Авторы отметили недавние попытки Британии устроить «разборки» с Россией в Черном море. Лондон хотел отправить эсминец типа 45 и фрегат типа 23, чтобы напугать Россию. Пользователи в Сети с сарказмом отнеслись к таким планам и просто высмеяли британцев.

«Насмехаются над англичанами, которые все еще обманывают себя своим славным историческим прошлым», – отметили аналитики.

Попытки устроить подобные «разборки» с Россией стали позором для Британии, полагают в Sohu. Страна уже давно не является серьезной военно-морской империей. Мощь Великобритании со временем просто иссякла.

«Лондон хотел похвастаться перед Россией, но в итоге опозорился», – резюмировали в КНР.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, как Россия ответит непрошенным гостям НАТО в Черном море.

великобритания нато китай черное море
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Все новости / Армия / В КНР рассказали о позоре Британии при попытке устроить «разборки» с Россией в Черном море
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