Прилепин предложил Зеленскому встретиться с «пацанами» в Киеве

Киев, 22 апреля. Российский писатель и политик Захар Прилепин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Киеве «в любом формате».

Публицист решил жестко ответить украинскому лидеру на предложение президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Предлагаю Зеленскому встречу в Киеве. В любом формате. Мы с пацанами», — сказал Прилепин.

Напомним, ранее Зеленский записал обращение, в котором затронул тему обстрелов Донбасса, ветеранов Великой Отечественной войны и «нормандского формата». Кроме того, он предложил российскому лидеру провести встречу в любой точке Донецкой области, подконтрольной Украине.

Захар Прилепин основал политическую партию «За правду». В ней за основу взяты принципы первого главы ДНР Александра Захарченко. В январе 2021 года был подписан манифест об объединении трех партий — «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду».

Ранее специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов назвал обращение Зеленского к Путину нелепым популизмом.