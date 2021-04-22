Ани Лорак упала в яму с гробом на похоронах убитого в Афганистане брата

Москва, 22 апреля. Смерть брата Сергея для певицы Ани Лорак стала настоящей трагедией. Вспоминая в эфире шоу «Судьба человека» о том страшном дне, артистка расплакалась.

По словам певицы, у нее была сильная связь с братом. Звезда считала его суперменом и не верила, что Сергей может погибнуть.

«Пришел какой-то дядя к нам во двор. Он долго говорил с мамой наедине, сообщил о смерти Сережи. Я просто кричала. Были слезы, истерика. Когда привезли гроб, он был закрыт. Когда его отпускали в землю, я бросилась туда», — рассказала певица в слезах Борису Корчевникову о своих переживаниях.

На похоронах у Ани Лорак случилась истерика, и она упала в яму с гробом. Подняв ее, певице сделали угол.

Prt Scr youtube.com / Россия 1

Как признается знаменитость, ее брат всегда с ней. По ее мнению, во все важные моменты в жизни Сергей дает ей силы.

«Я всегда молюсь перед большими шоу и концертами, вспоминаю его. Он просто стал моим ангелом. Я проживу одну жизнь за двоих. Не сдамся. Я буду самой лучшей певицей и артисткой ради него», — добавила артистка.

Брат певицы Сергей всегда поддерживал артистку. Он с ней вместе пел и занимался. По словам исполнительницы, Сергей очень хотел, чтобы она стала певицей.