Россия и другие страны предложили Бали помощь в поиске пропавшей подлодки ВМС Индонезии

Джакарта, 22 апреля. Россия, Германия, США, Франция, Индия и Турция предложили Джакарте свою помощь в поиске пропавшей субмарины Военно-морских сил Индонезии.

По словам представителя минобороны Индонезии Ахмада Риада, Сингапур уже направил спасательное судно, которое примет участие в операции по поиску пропавшей подлодки. Кроме того, свое спасательное судно MV Mega Bakti направила Малайзия. Оно прибудет в район поисков 25 апреля. Кроме того, свою помощь в поисках предложили Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия.

Напомним, 21 апреля Вооруженные силы Индонезии потеряли связь с подводной лодкой Nanggala, участвовавшей в боевых стрельбах в акватории Балийского моря. На борту субмарины находятся 53 члена экипажа. В районе пропажи было обнаружено масляное пятно.