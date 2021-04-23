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Зачем нам Тарковский и Эйзенштейн. Колонка Карена Шахназарова

Общество
Зачем нам Тарковский и Эйзенштейн. Колонка Карена Шахназарова
Global Look Press  /  wikipedia.org / Общественное достояние / Global Look Press / Igor Gnevashev

В прошлый раз мы говорили о явлении, которое журналисты называют «культовым кино». Считается, что «культовое» — это обязательно массовое. Но есть режиссеры, оставившие в истории кино очень важный след, хотя фразы из их фильмов и не цитируются наизусть целыми поколениями зрителей. К таким режиссерам, безусловно, можно отнести Сергея Эйзенштейна и Андрея Тарковского.

Тарковский — не массовый режиссер, но его фильмы смотрит читающий, образованный слой, то есть люди, которые определяют смысл и вкус эпохи. Получается, что уровень режиссера — это вопрос не количества зрителей. Например, фильмы великого Эйзенштейна сейчас смотрят нечасто, но Сергей Михайлович по-прежнему очень сильно влияет на кинематограф. Просто потому, что он — режиссер для профессионалов. Его картины изучают во всех киношколах мира, его открытия, приемы заимствуют, развивают, переосмысливают другие режиссеры. В этом смысле Эйзенштейн по-прежнему оказывает колоссальное влияние на развитие киноиндустрии.

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев»
flickr.com  / ImagineIndia Film Festival

Попасть в нужное время

Для фильма и его создателей, претендующих на успех у широкой аудитории, всегда очень важно попасть к зрителю в нужное время — тогда картину будут смотреть долго. Бывают очень хорошие фильмы, которые просто «опоздали». А ведь успех во многом зависит именно от того, попало кинопроизведение в нужное время или нет. Кроме того, у общества всегда существуют некие ожидания от времени, в котором рождается фильм. Угадать эти ожидания — также большая удача для творца. Если картина проходит мимо «своего» времени — с этим уже ничего не поделаешь…

Однако бывает и так, что кинопроизведение попадает в нужное время не сразу, а через какой-то временной промежуток. Проходят годы, и вроде бы уже прочно забытый фильм снова вдруг возникает и становится популярным. Это означает, что картина была снята раньше своего времени.

Ну и, конечно, существует целый пласт фильмов, которые безнадежно опоздали — оказались созданы позже своего времени. У таких картин шансов на долгую жизнь, к сожалению, нет. Они сразу попадают в прошедшее время.

В следующий раз мы с вами обсудим, почему в России исчезло детское кино.

кино тарковский карен шахназаров эйзенштейн
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