Подозреваемый в госизмене в пользу Украины арестован в Крыму

Севастополь, 22 апреля. Суд в Севастополе удовлетворил ходатайство следствия и арестовал гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене. Мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев.

Фигуранта задержали оперативники ФСБ. В спецслужбе считают, что злоумышленник занимался сбором секретной информации, связанной с деятельностью Черноморского флота. Добытые сведения он передавал военной разведке Украины. В ФСБ констатировали, что разглашенная информация могла бы негативно отразиться на уровне обороноспособности России, сообщал ФАН.