Биржи стран АТР закрылись снижением показателей

Москва, 22 апреля. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно сократились по итогам торгов. Влияние оказали распродажи на рынках США и рост заболеваемости COVID-19.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял только 0,01%, опустившись до 3472,93 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite при этом вырос на 0,2%, составив 2277,21 пункта.

Гонконгской Hang Seng Index, южнокорейский KOSPI, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 продемонстрировали снижение. Их индексы составили 28621,92 пункта (-1,76%), 3171,66 пункта (-1,52%), 6997,5 пункта (-0,29%) и 28508,55 пункта (-2,03%) соответственно.

Азиатские трейдеры с пессимизмом восприняли динамику на биржах США. Так, по итогам вторника основные американские фондовые индексы завершили торги снижением второй день подряд.

Помимо этого, возобновление вспышек коронавируса в разных частях мира, в том числе в Азии, омрачает перспективы восстановления экономики региона после пандемии. Это также оказало отрицательное воздействие на настроения трейдеров.

Крах фондовому рынку грозит в случае длительного роста фондовых индексов, если он обгоняет рост экономических или соответствующих сфер. Об этом заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.