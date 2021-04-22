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Жительница Саратовской области ответит за ложный донос на соседа об изнасиловании

Происшествия
Жительница Саратовской области ответит за ложный донос на соседа об изнасиловании
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Саратов, 22 апреля. Девушка, которая нанесла моральный вред соседу ложным обвинением в изнасиловании, приговорена к году лишения свободы.

Суд вынес приговор гражданке по делу о ложном доносе, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Подозреваемой назначен год лишения свободы с испытательным сроком на такой же период.

По данным следствия, в декабре 2020 года девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявила в полиции о том, что три года назад ее в несовершеннолетнем возрасте изнасиловал сосед. Однако в результате проверки выяснилось, что фигурантка оговорила мужчину. Подсудимая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

Ранее РИАМО писал о жителе Химок, которого подозревают в изнасиловании падчерицы.

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