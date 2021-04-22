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Певица Клава Кока восхитила поклонников фигурой в леопардовом бикини

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока восхитила поклонников фигурой в леопардовом бикини
instagram.com  /  @klavacoca

Мале, 22 апреля. Популярная певица Клава Кока решила взять небольшой перерыв и отправилась набираться сил на солнечные Мальдивские острова. В соцсети звезда делится соблазнительными пляжными фото.

На отдых артистка отправилась вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Уже через несколько часов после прилета на острова Клава Кока устроила фотосессию на песчаном пляже. В кадре звезда позировала на фоне пальм в сексуальном бикини с леопардовым принтом. Образ певицы дополнила льняная рубашка, которую девушка не стала застегивать.

«Если ввести в гугле «Клава Кока», то вторым запросом по популярности будет «в купальнике». Ну что, теперь я жду ваших лайков», — иронично подписала Кока снимки в Instagram-аккаунте.

Поклонники моментально отреагировали на пост Клавы Коки. В комментариях фанаты оставили массу комплиментов, отмечая прекрасную фигуру звезды. Кроме того, они пожелали певице хорошо отдохнуть на Мальдивах, чтобы с новыми силами приступить к написанию очередного альбома, сообщает «Вечерняя Москва».

«Роскошная фигура»;

«Самые лучшие фотки которые я видела!»;

«Ты горишь, как огонь!» — написали фолловеры.

Певица отправилась на Мальдивы из-за проблем со здоровьем. Несколько дней назад Клава Кока пожаловалась на плохое самочувствие после выступления с рэпером Niletto. Позже в Instagram-Stories она заявила об отмене московских концертов и переносе ночного выступления в Мытищах.

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