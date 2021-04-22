Чехия может выслать из страны 60 российских дипломатов

Прага, 22 апреля. Чешские власти могут выслать из страны 60 российских дипломатов. С таким заявлением выступил руководитель МИД Чехии Якуб Кулганек.

По словам чиновника, примерно 60 сотрудников российского посольства могут быть высланы из республики, если Москва не примет решение о возвращении в РФ чешских представителей, которые были объявлены персонами нон грата.

Якуб Кулганек подчеркнул, что Чехия готова выдворить дипломатов РФ, чтобы количество сотрудников дипломатических представительств стран соответствовало друг другу.

Как стало известно ранее, Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России.