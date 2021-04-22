Названа дата проведения саммита НАТО в 2021 году

Брюссель, 22 апреля. Главы государств и правительств стран НАТО проведут очередной саммит Альянса 14 июня в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, главной темой будущего саммита станет обсуждение стратегии НАТО до 2030 года, которая должна заложить принципы развития и модернизации Альянса на ближайшее десятилетие.

«Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия», — говорится в заявлении.

Столтенберг подчеркнул, что обсуждение новой концепции особенно актуально в свете «усиления России и Китая», а также на фоне возникновения новых вызовов в области глобальной безопасности.