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Главврач в Чите оплачивал счета родственницы из средств больницы

Происшествия
Главврач в Чите оплачивал счета родственницы из средств больницы
pixabay.com

Чита, 22 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении главного врача городской больницы №2 Александра Егорова.

Ущерб медучреждению составил более 820 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. Как утверждает следствие, Егоров поручил сотрудникам бухгалтерии больницы оплачивать коммунальные платежи за квартиру, в которой проживала родственница подозреваемого.

Незаконная оплата счетов продолжалась с 2016 по 2021 год. По данным прокуратуры, в медучреждении имеется просроченная кредиторская задолженность на сумму более 2,5 млн рублей. Правоохранители решают вопрос о взыскании с подозреваемого суммы причиненного ущерба.

Ранее в Забайкалье за превышение должностных полномочий задержали главу городского поселения «Сретенское» Сергея Тонких, сообщал сайт 360tv.ru.

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