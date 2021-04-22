Грузовой поезд наехал на двух пьяных граждан в Екатеринбурге

Екатеринбург, 22 апреля. Полиция расследует обстоятельства смертельного происшествия на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Жертвой аварии стал нетрезвый пешеход.

По данным следствия, мужчина переходил железную дорогу в компании пьяной женщины. В этот момент на них наехал грузовой состав. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Гражданин скончался на месте, а его спутница была доставлена в больницу. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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