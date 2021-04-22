Пресс-служба «Конкорда» назвала дату нового заседание по иску Пригожина к Милову

Москва, 22 апреля. Судебные заседания по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову были перенесены на конец мая.

По информации пресс-службы компании «Конкорд», в Черемушкинском районном суде прошли два заседания по иску предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову и Алексею Навальному. Последние два могут быть причастны к распространению недостоверной и оскорбительной информации о бизнесмене на YouTube-канале «Навальный Live» и в социальной сети Twitter (дела №02-3251/2021 и № 02-1550/2021).

«По просьбе представителя Милова суд перенес слушание по делу №02-3251/2021 на 31 мая, чтобы предоставить возможность ответчику сформировать позицию уточненных исковых требований. По делу №02-1550/2021 в целях сбора доказательственной базы, заседание перенесено на 25 мая», — сказано в сообщении.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Сам Владимир Милов проигнорировал судебные заседания и не явился на них, несмотря на громкое заявление повторить свои оскорбительные высказывания в суде. Об этом он писал на странице в Twitter. Юридическая служба компании «Конкорд» рассчитывает на то, что сторонник Навального прибудет в Москву, явится на предстоящее заседание и выполнит обещание.

Как стало известно ранее, Люблинский суд Москвы 12 апреля обязал Милова выплатить бизнесмену Евгению Пригожину 350 тысяч рублей по аналогичному иску за распространение фейковой и оскорбительной информации.