Киевская правозащитница Монтян объяснила, кому выгодна война в Донбассе

Киев, 22 апреля. Конфликт в Донбассе в силах предотвратить только внешние силы. Об это заявила украинская правозащитница и юрист Татьяна Монтян.

Таким мнением киевский юрист поделился в интервью для YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», комментируя ситуацию в республиках. Правозащитника отметила, что по всем признакам проблематику Донбасса можно расценить как гражданскую войну, где противостоящие стороны занимают разные политические позиции, но при этом в конфликте участвуют и третьи стороны, которые на нем «наживаются», такие, как страны Запада, поставляющие Киеву вооружения.

«Прекратить противостояние могут только внешние игроки. Захотят ли они это, не знаю», — заявила Монтян.

Ранее Монтян посетила Донбасс и пообщалась с его жителями, после чего поделилась с журналистами впечатлениями. По ее словам, ополчение республик отличает высокий моральный дух и готовность обороняться, в то время как Вооруженные силы Украины переживают беспрецедентную волну дезертирства и коррупции.

До этого киевская активистка неоднократно заявляла, что ВСУ лишь создают видимость подготовки к наступательной операции на Донбасс. Хотя с начала марта в СМИ поступает все больше информации о переброске военной техники украинской армии к прифронтовой зоне, по мнению Монтян, дальше показанного «бряцанья оружием» Киев не зайдет.

Однако накануне власти ДНР сообщили, что при обстреле со стороны украинской армии пострадали несколько человек. По информации издания RT, смертельные ранения получили два бойца Народной милиции.