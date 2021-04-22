Вертолет-беспилотник NASA осуществит второй тестовый полет на Марсе

Вашингтон, 22 апреля. БПЛА Ingenuity, прибывший на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, совершит свой второй тестовый полет.

Согласно данным американского космического агентства, второй тестовый полет БПЛА будет немного сложнее, чем первый.

Известно, что 19 апреля в ходе первого успешного испытания вертолет поднимался на трехметровую высоту и провел над поверхностью Марса 39 секунд. В NASA информируют, что повторный тест беспилотника будет проходить на высоте пяти метров.

Отмечается, что после зависания вертолет наклонится на пять градусов, осуществит отлет в сторону на два метра и выполнит повороты с целью наведения своих камер в разные стороны. После этого БПЛА вернется на место базирования и совершит посадку.

В NASA подчеркивают, что вся операция будет проходить в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что ученым NASA впервые удалось получить кислород из атмосферы Марса при помощи специального устройства на борту планетохода Perseverance.