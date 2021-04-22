Греф отметил наступление идеальных условий для выхода компаний на IPO

Москва, 22 апреля. Сейчас на мировом рынке сформировался большой пузырь, однако избыток денег создает идеальные условия для выхода компаний на IPO. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Инвесторы готовы скупать любые активы благодаря избытку денежных средств на рынке, отметил банкир. Сегодня «продается все, что угодно», потому для компаний-эмитентов это отличный момент выхода на IPO, цитирует Грефа РБК.

Однако инвесторов текущая ситуация должна заставить быть осторожными. По мнению главы «Сбера», покупателям акций следует внимательно смотреть, куда инвестировать.

«На рынке есть большой пузырь, очевидно», — предупредил Герман Греф.

При этом российский рынок не перегрет, ему серьезное падение не грозит, отметил банкир. При том как на международных рынках, в частности на американском, уверен Греф, произойдет значительная коррекция.

Вложение средств в рынок ценных бумаг и акции является надежным инструментом, за счет которого можно получить неплохие результаты. Такое мнение выразил бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Также имеет смысл инвестировать в приносящие прибыль облигации, в том числе ОФЗ.